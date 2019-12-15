Куик сделал три невероятных сейва в одном эпизоде овертайма с «Питтсбургом»

Любопытный эпизод произошёл в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз» (5:4 Б). В середине дополнительной пятиминутки голкипер калифорнийцев Джонатан Куик трижды спасал свою команду от неминуемого гола, отразив три опасных броска подряд.

Сначала Куик отразил бросок Брайана Раста после выхода один на один, затем отбил его же добивание, а затем успел переместиться к противоположной штанге и отбил бросок, который наносил в пустой гол нападающий Тедди Блюгер.

В серии послематчевых бросков победа досталась «Питтсбургу», в составе которого единственную попытку реализовал всё тот же Раст.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».