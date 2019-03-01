Куик совершил невероятный сейв клюшкой после броска Дикинсона

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джима Монтгомери.

«Короли» потерпели 10-е поражение подряд, несмотря на игру знаменитого голкипера Джонатана Куика. Американский вратарь в игре с «Далласом» совершил невероятный сейв клюшкой после броска Джейсона Дикинсона. Канадец в упор расстреливал пустую часть ворот «Кингз», однако Куику удалось отразить бросок.

Видео сейва также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл нападающий «Кингз» Анже Копитар. Спустя шесть минут Брендан Лайпсик во второй раз огорчил Антона Худобина. Гостям удалось отыграться усилиями Тайлера Сегина и Маттиаса Янмарка. На 32-й минуте встречи Копитар оформил дубль, однако довести игру до победы «Кингз» не удалось. В третьем периоде Радек Факса восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. В овертайме Роопе Хинтц удачно сыграл на добивании после броска Александра Радулова.