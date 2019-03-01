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Куик совершил невероятный сейв клюшкой после броска Дикинсона

Куик совершил невероятный сейв клюшкой после броска Дикинсона
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джима Монтгомери.

«Короли» потерпели 10-е поражение подряд, несмотря на игру знаменитого голкипера Джонатана Куика. Американский вратарь в игре с «Далласом» совершил невероятный сейв клюшкой после броска Джейсона Дикинсона. Канадец в упор расстреливал пустую часть ворот «Кингз», однако Куику удалось отразить бросок.

Видео сейва также можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл нападающий «Кингз» Анже Копитар. Спустя шесть минут Брендан Лайпсик во второй раз огорчил Антона Худобина. Гостям удалось отыграться усилиями Тайлера Сегина и Маттиаса Янмарка. На 32-й минуте встречи Копитар оформил дубль, однако довести игру до победы «Кингз» не удалось. В третьем периоде Радек Факса восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. В овертайме Роопе Хинтц удачно сыграл на добивании после броска Александра Радулова.

Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Лос-Анджелес», Ковальчук не играл
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