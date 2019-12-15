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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты отмечены не были.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

Главной звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, у него хет-трик в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ), в том числе на счету канадского форварда одна заброшенная шайба в овертайме.

Второй звездой признан форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст, на его счету дубль и одна голевая передача в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:4 Б). Также на счету американского форварда решающий буллит в послематчевой серии.

Замкнул тройку лучших нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Антони Бовилье, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).

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