В финале Мирового кубка вызова сборная России U18 сыграет с «Канадой-Восток»

В Доусон-Крик (Канада) завершился полуфинальный матч на Мировом кубке вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла Чехию со счётом 5:1. Хет-трик в составе российской команды у Павла Тютнева.

Завтра, 16 декабря, сборная России U18 сыграет в финале турнира со сборной “Канады-Восток”, в первом полуфинале обыгравшей по буллитам США — 2:1. Матч начнётся в 03:00 мск. Российская команда пробилась в решающий матч соревнования второй год кряду.

Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно, единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.