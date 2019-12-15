В финале Мирового кубка вызова сборная России U18 сыграет с «Канадой-Восток»
В Доусон-Крик (Канада) завершился полуфинальный матч на Мировом кубке вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла Чехию со счётом 5:1. Хет-трик в составе российской команды у Павла Тютнева.
Завтра, 16 декабря, сборная России U18 сыграет в финале турнира со сборной “Канады-Восток”, в первом полуфинале обыгравшей по буллитам США — 2:1. Матч начнётся в 03:00 мск. Российская команда пробилась в решающий матч соревнования второй год кряду.
Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно, единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.
Юниорская сборная России обыграла Чехию в полуфинале Мирового кубка вызова U18
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