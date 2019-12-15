Бержерон обогнал генерального менеджера «Бостона» по матчам за клуб
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей. «Бостон» прервал пятиматчевую серию неудач. В свою очередь «Пантерз» уступили в третьем матче подряд.
Для нападающего «Бостона» Патриса Бержерона этот матч стал 1053-м за карьеру в НХЛ. Канадский форвард, проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «Брюинз», вышел на третье место в клубной истории по матчам за клуб. Примечательно, что Бержерон превзошёл результат Дона Суини (1052), который в настоящее время является генеральным менеджером клуба.
Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Рэю Бурку (1518), на втором месте располагается Джонни Буцик (1436).
Лучший генеральный менеджер сезона — Дон Суини из «Бостона»
- 15 декабря 2019
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