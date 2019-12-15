Жена Бобровского: зачем Зайцев забрал детей? У него нет времени ими заниматься

Ольга Бобровская, жена голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, поддержала Маргариту Готовцеву, экс-супругу защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева.



Ранее Зайцев со своими родственниками отобрал детей у бывшей жены. Сейчас пара судится. Заседание перенесли на 26 декабря.

«Защитник из клуба НХЛ «Оттава» Никита Зайцев похитил детей у Маргариты Готовцевой. Она не знает об их местонахождении уже в течение трёх недель! Знаю Марго как очень милую, умную, интеллигентную девушку и прекрасную мать!

Все обвинения со стороны Зайцевых — ложь и наговор! Заботливые бабушка и дедушка не станут вываливать такую грязь на мать своих внучек и наносить психологические травмы детям, вырывая их из рук матери!» – написала Бобровская в «Инстаграме».

После этого поста Бобровская стала отвечать подписчикам в комментариях. Ольга ответила на вопрос, зачем защищать человека, который принимал наркотики, будучи в браке, вступал в интимные отношения с другим мужчиной, выгоняя мешающих детей.

«Зачем распространяете клевету про измену? При чём здесь вообще «измена» и похищение детей. Мягкое с тёплым не надо путать. Я смотрю, вы на мутном видео разглядели наркотики и другие детали. А в видео Марго вы не видите, что детей забирают против их воли и воли матери?



Он сейчас в Канаде. Игры через день. У него нет времени ими заниматься. Зачем он забрал детей? По принципу так не доставайся же ты никому? В этой ситуации на вашу объективность влияет отношение к жёнам хоккеистов, это прослеживается через ваши тексты. Так что желаю вам мира и уверенности в себе. И не надо всех жён под одну гребёнку причёсывать. С сумочками и браслетами», — написала Бобровская.