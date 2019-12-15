Экс-врач сборной России: мы с Билялетдиновым чисты перед хоккеем

Бывший главный врач сборной России по хоккею, а ныне врач московского «Динамо» Валерий Конов прокомментировал слова экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, что на Олимпиаде в Сочи национальной команде предлагали применять коктейль «Дюшес», якобы маскировавший в организме спортсменов запрещенные вещества.

«Подробности тех бесед — закрытая информация. Тем более прошло больше пяти лет, всех деталей уже не помню. Но никто на нас тогда не давил и не требовал применять что-то запрещённое. Использовать допинг в Сочи нам никто не предлагал. Могу только сказать, что мы с Билялетдиновым чисты перед хоккеем. Как и вся команда. Если уж даже Родченков это отмечает в своих дневниках, то, по-моему, здесь всё очевидно.

Мы с Родченковым часто общались. Я к нему нормально относился как к человеку, обладающему большим объемом знаний. Довольно часто с ним консультировались, но никогда он не предлагал принимать что-то запрещенное. И не предлагал помощь в сокрытии следов применения допинга, поскольку мы его спортсменам не давали и при этом тщательно контролировали, чтобы они сами по незнанию или неосторожности не приняли что-то не то», — приводят слова Конова «Известия».