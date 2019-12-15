Организаторы Кубка Первого канала не включили гимн Чехии перед матчем со Швецией
В заключительный игровой день Кубка Первого канала сборная Чехии встречается с командой Швеции (0:0, идёт первый период). Перед началом матча организаторы турнира не сумели включить гимн Чехии.
«Ну что ж, было неловко. Организаторы включили неправильный гимн. Гимна Чехии так и не прозвучало. К счастью, ситуацию исправили чешские фанаты: они спонтанно начали петь сами. Игроки народной команды наградили их аплодисментами», — написал в «Твиттере» чешский журналист Зденек Янда.
«Напрасно мы ждали, когда организаторы включат наш гимн, ситуацию исправили фанаты», — отреагировала пресс-служба чешской сборной в «Твиттере».
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