Организаторы Кубка Первого канала не включили гимн Чехии перед матчем со Швецией

В заключительный игровой день Кубка Первого канала сборная Чехии встречается с командой Швеции (0:0, идёт первый период). Перед началом матча организаторы турнира не сумели включить гимн Чехии.

«Ну что ж, было неловко. Организаторы включили неправильный гимн. Гимна Чехии так и не прозвучало. К счастью, ситуацию исправили чешские фанаты: они спонтанно начали петь сами. Игроки народной команды наградили их аплодисментами», — написал в «Твиттере» чешский журналист Зденек Янда.

«Напрасно мы ждали, когда организаторы включат наш гимн, ситуацию исправили фанаты», — отреагировала пресс-служба чешской сборной в «Твиттере».

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