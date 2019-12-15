Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на футбольном стадионе

Стал известен состав сборной России на заключительный матч Кубка Первого канала, в котором команда Алексея Кудашова встретится со сборной Финляндии, информирует Федерация хоккея России на своей странице в «Твиттере».

Встреча состоится сегодня, 15 декабря, на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и live-трансляцию матча. В матче не примет участия защитник Рушан Рафиков.

Турнирное положение и календарь Кубка Первого канала

Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;

Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;

Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.

История личных встреч сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала