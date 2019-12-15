Статистика первого периода матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала
В матче сборных России и Финляндии на Кубке первого канала завершился первый период.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Единственный гол на свой счёт записал Антон Слепышев, реализовавший большинство на первых минутах.
Календарь Кубка Первого канала-2019
Статистика первого периода матча Россия — Финляндия
Голы: 1-0
Броски в створ: 7-7
Вбрасывания: 6-8
Голы в большинстве: 1-0
Штраф: 2-2.
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;
Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;
Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.
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