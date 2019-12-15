«Это позор». Ржига прокомментировал ошибку с гимном Чехии на КПК

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал ошибку с гимном перед матчем Кубка Первого канала со Швецией (1:3). Организаторы турнира не сумели включить гимн Чехии.
«Это позор. Ощущение такое, будто бы турнир закончился после отъезда сборной России в Санкт-Петербург. Не лучшие действия организаторов турнира. Спасибо болельщикам. Благодаря их пению мы слышали гимн, хотя правильного музыкального сопровождения не было», — приводит слова Ржиги Isport.cz.
Первый период не порадовал болельщиков, пришедших на стадион в Москве, заброшенными шайбами. Шведы открыли счёт на 47-й секунде второго периода стараниями Денниса Расмуссена. Чуть позже преимущество скандинавской сборной укрепил Мальте Стрёмвалль. Команда Милоша Ржиги отыграла один гол на 49-й минуте после того, как Гинек Зогорна реализовал численный перевес. На последней минуте Расмуссен оформил дубль и установил окончательный счёт.
- 15 декабря 2019
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