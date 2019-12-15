Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова.



Турнирная таблица Кубка первого канала-2019



Подопечные Алексея Кудашова завершили турнир на втором месте с пятью очками. Победителем Кубка Первого канала стали шведы, набравшие на один балл больше.



Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль и установил окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».

Россия выиграла у Финляндии на футбольном стадионе в Питере! LIVE Заключительный матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.