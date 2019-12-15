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Итоговая статистика матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала

Итоговая статистика матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России принимала в Санкт-Петербурге Финляндию. Встреча состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Алексея Кудашова, завершившей турнир на втором месте.

Итоговая статистика матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала

Голы: 2-0
Броски в створ: 19-22
Вбрасывания: 16-24
Голы в большинстве: 1-0
Штраф: 2-4.

Сборная России открыла счёт на 3-й минуте матча стараниями Антона Слепышева, реализовавшего численный перевес с передачи Вадима Шипачёва. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке встречи Слепышев оформил дубль и установил окончательный результат. Голкипер Илья Сорокин оформил «сухарь».

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Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.
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