Сорокин: старался не думать, что на меня смотрят 70 тысяч пар глаз

Голкипер сборной России Илья Сорокин прокомментировал победный матч Кубка Первого канала против сборной Финляндии (2:0).



«Хорошее впечатление, удалось поиграть. Конечно, было много эпизодов, над которыми нужно подумать, исправить, поработать. Жалко, конечно, что не выиграли турнир. Впечатления от игры на футбольном стадионе? Это потрясающее впечатление. Но мы стараемся концентрироваться на игре, а если думать о том, что на тебя смотрят 70 тысяч пар глаз, то это тебе не поможет. Поэтому я старался концентрироваться на шайбе.



Мы чуть-чуть подправили игру, закрыли пятачок — оттуда сегодня был минимум бросков. Это самая опасная зона, мы два матча оттуда получали голы. Это самое главное изменение. Для меня это была хорошая игра. Без дела не стоял и особо много работы не было. Добротная игра», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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