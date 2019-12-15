Р. Ротенберг оценил возможность проведения матча «Вашингтона» в России

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался на тему возможного проведения матча «Вашингтон Кэпиталз» в России.



«Теоретически в жизни всё возможно, ничего невозможного не бывает, мы так и работаем с этой философией. Но тут много факторов, очень важен финансовый фактор. Когда мы делаем этот матч, мы считаем экономику, мы не зависим ни от кого. Но если нам выставляют счёт за организацию матча условно $ 10 млн, то экономика уже не срастается, ничего не склеивается.



Здесь надо смотреть экономику, здесь нет никакой политики, это вопрос бизнеса. Если НХЛ играет в Финляндии, мы очень хорошо знаем эконому этих матчей, потому что имеем прямое отношение к «Хартвалл-Арене». Когда они приезжают в Россию, они выставляют совсем другой ценник. В этом вся проблема, другого вопроса вообще нет. Поэтому здесь нужно смотреть с точки зрения экономики, изучать все вопросы. Если это будет выгодно для нас, как, например, сейчас, когда мы работаем на продажу билетов. Вы знаете, в Петербурге точки продаж организованы на уровне любого клуба НХЛ. Мы можем сравниться с любым клубом НХЛ — «Торонто», даже с федерацией хоккея Канады.



Мы провели хоккейный форум в Москве, многие коллеги из Канады и США были удивлены, какой высокий уровень у нас здесь. Это хорошо, мы в России должны стремиться к тому, чтобы быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли. Не мы должны стремиться к тому, чтобы быть как в Канаде, а они должны стремиться к тому, чтобы быть как в России.



Программа подготовки «Красная машина» — лучшая в мире, она признана всеми экспертами, даже канадскими и американскими. Эта программа основана на всех лучших мировых практиках с учётом нашей специфики. Всё, что работает в США или Канаде, Финляндии и Швеции, не факт, что это сработает в России. Всё это нужно апробировать и адаптировать к нашей культуре. У нас своя страна, своя культура, мы не должны никого копировать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Овечкин и «Вашингтон» хотят в Россию! Будет аншлаг даже в 80-тысячных «Лужниках» «Столичные» заинтересованы в том, чтобы провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России. Это будет круче, чем приезд Криштиану Роналду.