Шипачёв: победи мы шведов, выиграли бы турнир? Знаете, если бы у бабушки…

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал победный матч Кубка Первого канала со сборной Финляндии (2:0).



«Лёд чуть-чуть мягковатый, но всё на высшем уровне. За счёт чего удалось сыграться с «армейцами» в одном звене? Просто поговорили с ребятами — все всё знают, что нужно делать. Все парни с большим опытом и мастерством, так что взаимопонимание найти легко. Есть, конечно, над чем ещё поработать. От результата есть разочарование. Все хотели победы, но мы не выиграли. Все расстроены. Сегодня удалось обыграть финнов, но в целом оценка неудовлетворительная. Положительные моменты? Не знаю какие. Раз мы турнир не выиграли, значит, они отрицательные.



Слепышев сказал, что если бы не первый период со шведами, то мы бы выиграли турнир? Ну, знаете… Если бы у бабушки… тогда бы тоже было бы супер всё», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.