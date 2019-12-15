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Капризов признан самым ценным хоккеистом Кубка Первого канала

Капризов признан самым ценным хоккеистом Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала.

В трёх матчах турнира нападающий ЦСКА забросил две шайбы, не отметившись результативными передачами. 22-летний хоккеист забил два гола во встрече со сборной Швеции (3:4).

Лучшим вратарём Кубка Первого канала признан Илья Сорокин, лучшим защитником стал Игорь Ожиганов, лучшим нападающим — швед Деннис Расмуссен.

Итоговую победу на турнире одержала сборная Швеции, набравшая шесть очков. Сборная России (5) расположилась на второй строчке в таблице.

В заключительном матче на Кубке Первого канала подопечные Алексея Кудашова переиграли Финляндию со счётом 2:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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