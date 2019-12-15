Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоговое турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019

Итоговое турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 15 декабря, на Кубке Первого канала прошло два матча. Сборная Швеции обыграла Чехию со счётом 3:1, а сборная России переиграла Финляндию — 2:0. Второй матч состоялся в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе.

Итоговая турнирная таблица Кубка Первого канала:

сборная Швеции — 6 очков
сборная России — 5 очков
сборная Финляндии — 4 очка
сборная Чехии — 3 очка.

Общая турнирная таблица Евротура:

сборная Чехии — 11 очков
сборная Финляндии — 11 очков
сборная Швеции — 7 очков
сборная России — 7 очков.

Полную турнирную таблицу и календарь Еврохоккейтура можно посмотреть на «Чемпионате».

Третий этап Евротура состоится в Чехии с 6 по 9 февраля 2020 года. Заключительный этап пройдёт в Швеции с 30 апреля по 3 мая 2020 года.

Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева
Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019