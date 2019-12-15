Итоговое турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019

Сегодня, 15 декабря, на Кубке Первого канала прошло два матча. Сборная Швеции обыграла Чехию со счётом 3:1, а сборная России переиграла Финляндию — 2:0. Второй матч состоялся в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе.



Итоговая турнирная таблица Кубка Первого канала:



сборная Швеции — 6 очков

сборная России — 5 очков

сборная Финляндии — 4 очка

сборная Чехии — 3 очка.



Общая турнирная таблица Евротура:



сборная Чехии — 11 очков

сборная Финляндии — 11 очков

сборная Швеции — 7 очков

сборная России — 7 очков.



Полную турнирную таблицу и календарь Еврохоккейтура можно посмотреть на «Чемпионате».



Третий этап Евротура состоится в Чехии с 6 по 9 февраля 2020 года. Заключительный этап пройдёт в Швеции с 30 апреля по 3 мая 2020 года.

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