Итоговое турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019
Сегодня, 15 декабря, на Кубке Первого канала прошло два матча. Сборная Швеции обыграла Чехию со счётом 3:1, а сборная России переиграла Финляндию — 2:0. Второй матч состоялся в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе.
Итоговая турнирная таблица Кубка Первого канала:
сборная Швеции — 6 очков
сборная России — 5 очков
сборная Финляндии — 4 очка
сборная Чехии — 3 очка.
Общая турнирная таблица Евротура:
сборная Чехии — 11 очков
сборная Финляндии — 11 очков
сборная Швеции — 7 очков
сборная России — 7 очков.
Полную турнирную таблицу и календарь Еврохоккейтура можно посмотреть на «Чемпионате».
Третий этап Евротура состоится в Чехии с 6 по 9 февраля 2020 года. Заключительный этап пройдёт в Швеции с 30 апреля по 3 мая 2020 года.
Хоккей Кудашова усыпил «Русскую классику». Праздник спас дубль Слепышева
Сборная России выиграла и заняла второе место на Кубке Первого канала, но по игре осталось много вопросов.
- 15 декабря 2019
-
23:10
-
22:45
-
22:15
-
22:00
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:00
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:16
-
19:12
-
19:04
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:38
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
17:53
-
17:37
-
17:14
-
16:50
-
16:39
-
16:31
-
16:17
-
15:45
-
15:20
Партнерский контент