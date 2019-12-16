Передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях обыграть «Детройт»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил форвард Анже Копитар. Голами у «Кингз» также отметились Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. Голкипер гостей Джек Кэмпбелл отразил 22 броска из 24.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 12 минут 56 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Миннесота Уайлд» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Таким образом, «Блэкхоукс» прервали серию из четырёх поражений кряду.