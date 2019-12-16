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Передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях обыграть «Детройт»

Передача Прохоркина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил форвард Анже Копитар. Голами у «Кингз» также отметились Джефф Картер и Тайлер Тоффоли. Голкипер гостей Джек Кэмпбелл отразил 22 броска из 24.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 12 минут 56 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Миннесота Уайлд» — 5:3 (2:1, 1:2, 2:0). Таким образом, «Блэкхоукс» прервали серию из четырёх поражений кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер – 12:15' (5x5)   0:2 Копитар (Иафалло, Рой) – 20:40' (5x5)   0:3 Копитар (Иафалло, Браун) – 31:14' (5x5)   0:4 Тоффоли (Прохоркин, Амадио) – 46:40' (5x5)   1:4 Задина (Боуи, Манта) – 49:51' (5x5)   2:4 Боуи (Бертуцци, Гронек) – 57:37' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кейн (Нюландер) – 07:42' (5x5)   2:0 Кейн (Тэйвз, Строум) – 11:33' (5x4)   2:1 Стаал (Сутер, Цукер) – 12:37' (5x4)   2:2 Фиала (Сутер) – 21:59' (4x4)   3:2 Кемпф (Мёрфи, Густафссон) – 28:13' (5x5)   3:3 Фиала (Сутер) – 34:20' (5x5)   4:3 Саад (Мёрфи, Тэйвз) – 53:43' (5x5)   5:3 Кейн (Тэйвз) – 58:57' (en)
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