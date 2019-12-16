Сборная России U18 впервые в истории выиграла Мировой Кубок вызова

В Доусон-Крике (Канада) завершился финальный матч на Мировом кубке вызова U18, в котором юниорская сборная России обыграла команду «Канады-Восток» со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Победу российской сборной в овертайме принёс гол защитника Шакира Мухамадуллина.

Сборная России впервые в своей истории выиграла Мировой Кубок вызова. Ранее россияне трижды становились серебряными призёрами и четыре раза – бронзовыми. Рекордсмен по золотым медалям – сборная США, ещё пять раз побеждала команда «Канада-Запад».

Мировой кубок вызова — ежегодный турнир, который проводится Федерацией хоккея Канады с 2006 года. Традиционно единственной командой на турнире, целиком укомплектованной игроками до 18 лет, является сборная России. Остальные команды заявляют игроков до 20 лет.