Нападающий «Миннесоты» Стаал набрал 1000-е очко в НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В середине первого периода заброшенной шайбой в большинстве отметился нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал. Теперь на счету 35-летнего форварда 1000 очков в НХЛ — 429 голов и 571 результативная передача. Для достижения этой отметки Стаалу понадобилось 1208 матчей.

Видео гола Стаала можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Эрик Стаал — обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз». Также он является чемпионом мира 2007 года и победителем Олимпиады-2010.