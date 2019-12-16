Кутюрье: Линдблом остаётся частью «Филадельфии», несмотря на болезнь

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье прокомментировал ситуацию, в которую попал его партнёр Оскар Линдблом, которому диагностирован рак. У форварда обнаружена саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. Линдблом пропустит как минимум оставшуюся часть сезона.



«Он всё равно остаётся частью команды. Непростая ситуация. Грустные новости. Но если бы Линдблом был здесь, то хотел бы, чтобы мы сражались и побеждали. Это всё, что мы можем. Надо быть вместе и поддерживать друг друга, делать своё дело, играть в хоккей и делать это с достоинством», — приводит слова Кутюрье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне Оскар Линдблом в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 18 (11+7) очков.

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