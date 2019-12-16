Рейдеборн: хотел бы быть на месте Билялова, но он заслуживает свой успех

Голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился мнением о конкуренции в клубе с Тимуром Биляловым.
«У Билялова было несколько «сухарей» подряд, действительно очень хорошо играл и заслужил начинать матчи в старте. Однако я не думаю, что плохо играл, но так случается. Билялов «горяч» и помогает команде побеждать, а значит, в старте будет он. Это бизнес. Я буду работать, чтобы вернуть себе стартовую позицию, но для успеха команды хорошо, что у неё есть два хороших вратаря. Если мы будем выигрывать с Тимуром, я в любом случае буду счастлив.
Конечно, у меня есть личные амбиции, я хочу играть. Но главное – команда. Когда я перешёл в «Ак Барс», моей главной целью было стать чемпионом. Если я буду играть в финале, и мы победим, я буду счастлив. Если мы будем в финале, а играть будет Билялов, я всё равно буду счастлив. Я всегда был командным игроком, не хочу выигрывать в одиночку, хочу, чтобы команда была довольна. Тимур – отличный парень, мы с ним подружились. Если у него будет идти игра, если мы победим, я буду невероятно счастлив за него, за себя и за команду.
Конечно, завидую Тимуру! Он добивается успеха, но всё это он заслужил. Пока он лучший игрок команды. Конечно, я бы хотел быть на его месте, но мне Тимур очень нравится, он заслуживает всё, что сейчас получает. Он сейчас лучший вратарь в КХЛ, понятно, что он будет играть. Но когда мне дадут шанс, я хочу показать команде, что на меня тоже можно положиться», — сказал Рейдеборн в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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