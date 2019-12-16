Рейдеборн: Капризов – самый опасный игрок КХЛ, вратарю непросто его «прочитать»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился мнением об игре команды и назвал самого опасного игрока КХЛ.
«У нас был хороший старт сезона – после поражения в первом матче была серия побед. Мы можем позволить дать отдохнуть некоторым ребятам и всё равно играть хорошо. Полагаю, дело в общей работе – тренера, команды. Дмитрий Квартальнов никогда полностью не доволен, даже если мы выигрываем в несколько шайб, он всё равно указывает на то, где мы можем добавить, что улучшить. Мы много побеждаем, значит, он как тренер всё делает правильно. И мы как команда – тоже.
Мы не почиваем на лаврах – даже если мы ведём в счёте, всё равно продолжаем давить. Квартальнов хочет, чтобы каждая ситуация, каждый матч был идеальным. И у нас уже долго получается играть почти идеально. Надо сохранять концентрацию и всегда стараться показывать свой лучший хоккей.
Мы играли против многих хороших команд и чувствуем свою силу. Судя по хоккею, который сейчас показывает «Ак Барс», сопернику будет тяжело выиграть у нас четыре из семи матчей. Но сезон длинный, и хоккей в регулярке отличается от плей-офф. Однако мы чувствуем, что у нас сильная команда и боремся за итоговую победу.
Самая опасная команда КХЛ — ЦСКА, без вопросов. Они прессинговали нас весь матч, великолепная команда, отличные четыре звена. Мы играли против многих хороших команд, но ЦСКА доставил нам больше всего проблем.
А самый опасный игрок — Капризов, очень тяжело предугадать, что он сделает. Он может бросит, может отдать передачу, может долго контролировать шайбу. Великолепный игрок, вратарю его непросто «прочитать»», — сказал Рейдеборн в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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