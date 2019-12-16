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Генменеджер «Ак Барса»: Галузин долгое время был интересен нашему клубу

Генменеджер «Ак Барса»: Галузин долгое время был интересен нашему клубу
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с форвардом Владимиром Галузиным. О переходе игрока в казанский клуб было объявлено сегодня, 16 декабря.

«Галузин долгое время был интересен нашему клубу, мы считаем, что это тот нападающий, который впишется в нашу систему игры. Сейчас у нас появилась хорошая возможность посмотреть на форварда в деле уже на наших условиях. Мы понимаем, что у Владимира не задался сезон, но знаем, что это крепкий нападающий, умеющий играть по заданию. При этом Галузин обладает высоким уровнем мастерства: точным броском и быстрыми руками.

Учитывая повреждения нападающих, «Ак Барсу» важно собрать боевой состав с достаточным уровнем глубины. Перед решающей частью сезона это имеет особенное значение», — цитирует Якубова пресс-служба казанцев.

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Галузиным до конца сезона-2020/21
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