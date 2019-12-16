Вайсфельд: Шипачёв — лучший центр в КХЛ

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре российских хоккеистов на Кубке Первого канала. Вайсфельд выделил форварда Вадима Шипачёва.

«Кто из игроков уже сделал заявку на чемпионат мира? Сложно говорить, потому что пройдёт уже два круга плей-офф НХЛ, приедут люди из Северной Америки. Могу сказать, что свой уровень держит Капризов. Тот же Сорокин в целом неплох, но опять же, надо смотреть, кто из российских вратарей освободится в НХЛ.

Шипачёв, безусловно, центр первого звена. Больше вообще никак. Отдадут тренеры под него первое звено сборной или же будут ждать условного Малкина из НХЛ? Шипачёв, с моей точки зрения, лучший центр в КХЛ. Дальше – вопрос вкуса и решение, которое нужно принимать тренерскому штабу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».