«Торонто» интересуется голкипером «Ак Барса» Биляловым

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» проявляет интерес к голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову, сообщает Sportsnet. По данным источника, 24-летний голкипер пока не решил, стоит ли ему переезжать в Северную Америку или продолжить карьеру в КХЛ. Предполагается, что решение он примет весной 2020 года.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Билялов в ходе текущего сезона установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Голкипер не пропускал в течение 316 минут и 9 секунд. В ходе сезона он оформил шесть шатаутов.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Текущий контракт голкипера с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2020 года. Сам вратарь говорил, что следит за матчами НХЛ, но не знает, позовут ли его в Северную Америку.