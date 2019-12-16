«Торонто» интересуется голкипером «Ак Барса» Биляловым
Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» проявляет интерес к голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову, сообщает Sportsnet. По данным источника, 24-летний голкипер пока не решил, стоит ли ему переезжать в Северную Америку или продолжить карьеру в КХЛ. Предполагается, что решение он примет весной 2020 года.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Билялов в ходе текущего сезона установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии. Голкипер не пропускал в течение 316 минут и 9 секунд. В ходе сезона он оформил шесть шатаутов.
Календарь Континентальной хоккейной лиги
Текущий контракт голкипера с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2020 года. Сам вратарь говорил, что следит за матчами НХЛ, но не знает, позовут ли его в Северную Америку.
Билялов — об НХЛ: смотреть-то смотрю, но позовут или нет, не знаю
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