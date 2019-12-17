Стали известны сочетания молодёжной сборной России на открытой тренировке
Стали известны сочетания молодёжной сборной России на открытой тренировке, которая проходит на учебно-тренировочной базе в Новогорске, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров;
«Белые»: Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Александров;
«Синие»: Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Дорофеев;
«Красные»: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;
«Зелёные»: Малышев – Телегин, Комиссаров – Соркин;
«Оранжевые»: Зоркин – Гордеев, Грошев – Круглов – Шабловский.
Не получили приглашения от тренерского штаба форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг и хоккеисты системы «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров. Дмитрий Завгородний и Никита Рожков не сыграют из-за травм.
Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020
Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.
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