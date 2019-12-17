Стали известны сочетания молодёжной сборной России на открытой тренировке, которая проходит на учебно-тренировочной базе в Новогорске, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вратари: Мифтахов, Исаев, Аскаров;

«Белые»: Романов – Журавлёв, Денисенко – Хованов – Александров;

«Синие»: Мисюль – Замула, Соколов – Воронков – Дорофеев;

«Красные»: Пыленков – Галенюк, Марченко – Морозов – Подколзин;

«Зелёные»: Малышев – Телегин, Комиссаров – Соркин;

«Оранжевые»: Зоркин – Гордеев, Грошев – Круглов – Шабловский.

Не получили приглашения от тренерского штаба форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг и хоккеисты системы «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров. Дмитрий Завгородний и Никита Рожков не сыграют из-за травм.