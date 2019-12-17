«Барыс» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились в очередное выездное турне в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия.
Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семёнов, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Волк, Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
В ходе поездки «Барыс» проведёт три матча: в Нижнем Новгороде, Подольске и Москве.
18 декабря, 19:00 (мск): «Торпедо» – «Барыс».
20 декабря, 19:30: «Витязь» – «Барыс».
22 декабря, 19:30: «Спартак» – «Барыс».
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