«Динамо» М — «Йокерит»: Ерёменко не попал в заявку хозяев
Стали известны составы московского «Динамо» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 19:30 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Муранов — Панкратов — Ефремов.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О'Нилл;
Лёв — Лепистё, Савинайнен — Контиола — Иконен;
Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;
Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.
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