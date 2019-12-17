«Динамо» М — «Йокерит»: Ерёменко не попал в заявку хозяев

Стали известны составы московского «Динамо» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 19:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Григорьев, Муранов — Панкратов — Ефремов.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О'Нилл;

Лёв — Лепистё, Савинайнен — Контиола — Иконен;

Эронен — Кивистё, Хаапала — Норман — Мозес;

Хальме, Оксанен — Пильстрём — Анттила.