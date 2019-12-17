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«Металлург» отыгрался со счёта 1:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам

«Металлург» отыгрался со счёта 1:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду победил «Нефтехимик» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Вячеслава Буцаева открыли счёт на пятой минуте, заброшенную шайбу в актив записал защитник Дамир Шарипзянов. Вскоре забила команда хозяев, отличился нападающий Андрей Нестрашил. Первый период завершился в пользу «Нефтехимика»: точный бросок удался форварду Марату Хайруллину. Во втором периоде сильнее оказались уже игроки «Металлурга»: у хозяев голами отметились Денис Паршин и Максим Матушкин, на что гости ответили только шайбой Мэтта Уайта. В третьем периоде и в овертайме шайб заброшено не было. В буллитной серии победил «Металлург», решающий бросок сделал Брэндон Козун.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шарипзянов (Сергеев, Черников) – 04:44' (5x5)   1:1 Нестрашил (Расмуссен) – 09:34' (5x4)   1:2 Хайруллин (Куликов) – 12:13' (5x5)   1:3 Уайт (Барулин) – 30:26' (5x5)   2:3 Паршин (Козун, Нестрашил) – 36:06' (5x5)   3:3 Матушкин (Расмуссен) – 36:30' (5x5)   4:3 Козун – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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