«Металлург» отыгрался со счёта 1:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам

Магнитогорский «Металлург» на домашнем льду победил «Нефтехимик» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Вячеслава Буцаева открыли счёт на пятой минуте, заброшенную шайбу в актив записал защитник Дамир Шарипзянов. Вскоре забила команда хозяев, отличился нападающий Андрей Нестрашил. Первый период завершился в пользу «Нефтехимика»: точный бросок удался форварду Марату Хайруллину. Во втором периоде сильнее оказались уже игроки «Металлурга»: у хозяев голами отметились Денис Паршин и Максим Матушкин, на что гости ответили только шайбой Мэтта Уайта. В третьем периоде и в овертайме шайб заброшено не было. В буллитной серии победил «Металлург», решающий бросок сделал Брэндон Козун.

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