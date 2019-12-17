«Локомотив» одолел минское «Динамо», Марков забил победный гол в овертайме

Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло «Локомотиву» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели седьмое поражение подряд, у «железнодорожников» — три победы в пяти последних матчах.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Кудрявцев. В середине второго периода «Локомотив» упрочил преимущество, гол в свой актив записал форвард Артур Каюмов. На 54-й минуте белорусский коллектив сократил отставание, точный бросок удался нападающему Андрею Костицыну. Вскоре минчане отыгрались усилиями Александра Китарова. Встреча перешла в овертайм, где победу «Локомотиву» принёс защитник Андрей Марков.