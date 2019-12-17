«Локомотив» одолел минское «Динамо», Марков забил победный гол в овертайме
Минское «Динамо» на домашнем льду проиграло «Локомотиву» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели седьмое поражение подряд, у «железнодорожников» — три победы в пяти последних матчах.
Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Павел Кудрявцев. В середине второго периода «Локомотив» упрочил преимущество, гол в свой актив записал форвард Артур Каюмов. На 54-й минуте белорусский коллектив сократил отставание, точный бросок удался нападающему Андрею Костицыну. Вскоре минчане отыгрались усилиями Александра Китарова. Встреча перешла в овертайм, где победу «Локомотиву» принёс защитник Андрей Марков.
КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев (Осипов, Савченко) – 12:15' (5x4) 0:2 Каюмов (Алексеев, Коваленко) – 29:57' (5x5) 1:2 Костицын (Граньяни, Спунер) – 53:20' (5x5) 2:2 Китаров (Евенко, Знахаренко) – 56:03' (5x5) 2:3 Марков (Коваленко) – 63:43' (3x3)
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