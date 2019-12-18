Алиу и владелец «Колорадо Инглз» выступили с совместным заявлением о расистском скандале

Бывший нападающий «Амура» Аким Алиу и владелец «Колорадо Инглз» Мартин Линд выступили с совместным заявлением по поводу расистского скандала, который произошёл в 2011 году. Напомним, по словам хоккеиста, менеджер по экипировке «Колорадо Инглз» (фарм-клуб «Колорадо Эвеланш», — Прим. «Чемпионата») Тони Дейнзер на Хэллоуин нарядился в темнокожего человека с париком в афростиле, надев футболку команды, чтобы изобразить Алиу. Документ с текстом заявления опубликовал журналист Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

«Совершенно очевидно, что у Акима большое сердце и намного перевешивает любые обиды из прошлого. Аким подарил мне такую почетнаю роль. Это укрепляет мою признательность за его оптимизм. Уверен, что наш путь вперёд будет невероятно продуктивным и историческим. Слушание Акима было одновременно эмоциональным и вдохновляющим, очень трогательный момент в моей карьере. Я дал ему знать, как мы сожалели, и что это никак не отражало наши ценности. Я был благодарен, что Аким принял мой звонок, и выслушал, что мы должны были сказать. Я был также впечатлён, насколько вдумчивы были его предложения о том, как мы можем улучшить игру. Я рад работать с Акимом, так как он реализует инициативы по продвижению многообразия в спорте. Он имеет нашу полную поддержку и сотрудничество», — сказал Линд.

«Мой разговор с мистером Линдом был сложным, но необходимым. Я принял извинения «Колорадо Инглз» и мистера Дейнзера. Я считаю, что мы должны противостоять расизму. Уверен, что настало время для больших и положительных изменений в спорте и что этот момент может быть использован для продвижения многообразия и безопасности в спорте и в нашем обществе», — приводятся слова Алиу в заявлении.