Лучший клуб НХЛ по игре в обороне «Айлендерс» пропустил восемь шайб от «Нэшвилла»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.
Самым результативным у победителей стал Крэйг Смит, набравший 3 (2+1) очка. Примечательно, что команда Барри Тротца вела в ходе матча со счётом 3:1, после чего пропустила семь шайб кряду. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов вышел на третий период и пропустил три гола после девяти бросков.
«Нэшвилл» выиграл второй матч подряд, «Айлендерс» проиграли впервые за четыре встречи. Несмотря на разгромное поражение, «островитяне» сохранили статус лучшего клуба НХЛ по игре в обороне. В этом сезоне «Айлендерс» пропустили всего 80 шайб в 32 матчах.
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