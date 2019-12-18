Кучеров был снят с матча с «Оттавой» после результативной ошибки во втором периоде

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче, забросив 11-ю шайбу в этом сезоне. Его игровое время составило 13 минут и 1 секунду, а показатель полезности «-1».
Примечательно, что Никита не принимал участия в третьем периоде и овертайме матча. Кучеров был снят с матча после результативной ошибки во втором периоде. Кучеров совершил потерю в чужой зоне, которая привела к выходу Энтони Дюклера «один в ноль» с Андреем Василевским. Канадский форвард переиграл россиянина и сравнял счёт в матче.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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