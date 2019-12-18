Малкин стал седьмым российским игроком, забросившим 400 шайб за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на выезде переиграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Майка Салливана.

Третью шайбу «Питтсбурга» забросил Евгений Малкин, поразивший пустые ворота. Благодаря этому он добрался до отметки 400 шайб за карьеру в НХЛ. Малкин стал седьмым российским игроком, кому покорился этот рубеж.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (679), второе место занимает Сергей Фёдоров (483), тройку лучших замыкает Александр Могильный (473). На четвёртом месте располагается Павел Буре (437), а топ-5 замыкает Илья Ковальчук (436). Шестую строчку занимает Алексей Ковалёв (430).