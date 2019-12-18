Малкин: надеюсь провести в «Питтсбурге» ещё пять-шесть сезонов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1) поделился эмоциями от 400-го гола за карьеру в лиге. Малкин стал четвёртым игроком в истории «Питтсбурга», которому удалось преодолеть отметку в 400 голов. Ранее этого же добивались Марио Лемье (690 голов), Сидни Кросби (451) и Яромир Ягр (439).

«Это особые имена, настоящие легенды. Я тоже хочу быть большим игроком. Хочу играть в хоккей на самом высоком уровне, и сейчас у меня это получается. Надеюсь провести в «Питтсбурге» ещё пять-шесть сезонов. Быть в компании с Ягром, Лемье, Кросби просто потрясающе. Каждый гол особенный по-своему. 400 голов — это большое число, но мне хочется большего.

Что касается самого матча, то это не лучшая моя игра, но мне всё равно. «Питтсбург» одержал победу, важные два очка для команды. Надеюсь, что завтра буду чувствовать себя лучше. Я понимал, что сегодня будет тяжело», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.