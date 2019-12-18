Ахо: Свечников дважды повторил то, что остальные не могут сделать ни разу

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:3) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.

«Движение Свечи, Svech-y move? Наверное, теперь можно его так называть. Об этом парне уже просто невозможно говорить, настолько он талантлив. Много работает, играет с отдачей. Делает всё просто отлично, и это заметно. Конечно, это особенный гол, но выглядит так, словно он забивает его играючи.

Я не могу назвать это дерзостью или неуважением. Молодой парень просто хочет забивать, и если у него получается делать это в НХЛ, то почему нет? Я бы хотел, чтобы он продолжал делать это. Он дважды повторил то, что остальные не могут сделать ни разу. Так что это просто нереально, это впечатляет», — сказал после матча Ахо.

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