Ахо: Свечников дважды повторил то, что остальные не могут сделать ни разу

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (6:3) прокомментировал гол российского форварда «ураганов» Андрея Свечникова в стиле лакросс.
«Движение Свечи, Svech-y move? Наверное, теперь можно его так называть. Об этом парне уже просто невозможно говорить, настолько он талантлив. Много работает, играет с отдачей. Делает всё просто отлично, и это заметно. Конечно, это особенный гол, но выглядит так, словно он забивает его играючи.
Я не могу назвать это дерзостью или неуважением. Молодой парень просто хочет забивать, и если у него получается делать это в НХЛ, то почему нет? Я бы хотел, чтобы он продолжал делать это. Он дважды повторил то, что остальные не могут сделать ни разу. Так что это просто нереально, это впечатляет», — сказал после матча Ахо.
- 18 декабря 2019
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