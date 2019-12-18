«Я борюсь за Оскара». Болельщики «Филадельфии» устроили флэшмоб в честь Линдблома

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» победил «Анахайм Дакс» (4:1). На матче присутствовал шведский форвард «Флайерз» Оскар Линдблом. Этот матч стал для него первым после того, как ему поставили диагноз саркома Юинга.

Перед началом матча с «утками» на кубе арены «Флайерз» включили видео с нарезкой игры Оскара, а болельщики держали таблички с надписью: «Я борюсь за Оскара».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Филадельфии Флайерз».

«Это было трогательно, что они сделали для него. Этим вечером было много энергии от Оскара. Он замечательный ребёнок. Это тяжёлые ощущения, когда вы понимаете, насколько близко вы с ним знакомы. Мы просто должны поддержать его», — сказал форвард «Флайерз» Трэвис Конечны.