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Генменеджер «Нью-Джерси» — об обмене Холла: это лучшее для нас решение

Генменеджер «Нью-Джерси» — об обмене Холла: это лучшее для нас решение
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал обмен нападающего Тейлора Холла в «Аризону Койотс».

«С учётом нашей ситуации принятое решение является лучшим для нас. Нам было бы намного сложнее пойти на такой шаг, если бы мы сейчас или перед дедлайном отставали от зоны плей-офф на несколько очков. Очень сложно решиться на обмен такого игрока, как Тейлор. Я рад, что мы можем двигаться дальше, рассчитывая на наших ребят и сняв с повестки дня этот вопрос», — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.

«Дэвилз» в результате сделки получили трёх игроков — Кевина Бала, Нэйта Шнарра и Ника Меркли, а также выбор в первом раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2021. Кроме того «Нью-Джерси» удержал в платёжной ведомости 50% зарплаты Холла. В результате сделки состав «Аризоны» также пополнил нападающий Блэйк Спирс.

Холл — об обмене в «Аризону»: сразу перепрыгиваю много мест в таблице
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