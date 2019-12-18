«Торонто» отпустил Сандина на МЧМ-2020, «Чикаго» не отпустил Боквиста

Клубы Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и «Чикаго Блэкхоукс» вынесли решение по участию своих молодых защитников в молодёжном чемпионате мира 2020 года, сообщает Expressen. «Кленовые листья» отпустили Расмуса Сандина в сборную Швеции, в свою очередь защитник «ястребов» Адам Боквист национальной команде не поможет.

В этом сезоне Сандин провёл 19 матчей в АХЛ и набрал 11 очков (2+9). Также Расмус сыграл шесть встреч в НХЛ, где отметился двумя результативными передачами. В активе Боквиста 10 матчей за основную команду — 2 (1+1) очка и 15 за фарм-клуб — 6 (1+5) очков.

Оба защитника были выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2018 года. Боквист был выбран под общим восьмым номером, а Сандин ушёл под 29-м номером.