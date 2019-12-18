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«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
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«Динамо» Мн — «Сочи»: в составе хозяев дебютирует Морроу

«Динамо» Мн — «Сочи»: в составе хозяев дебютирует Морроу
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы минского «Динамо» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Минске состоится сегодня, 18 декабря, начало матча — в 19:10 мск.

В составе минчан дебютирует защитник Джо Морроу.

«Динамо-Минск»:

Энрот (Карнаухов);
Морроу – Готовец, Дадонов – Паре – Демков;
Майоне – Крыскин, Принс – Спунер – Пулккинен;
Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Павлович;
Денисов – Знахаренко, Дроздов – Китаров – Мартынов.

«Сочи»:

Проскуряков (Налимов);
Бертильссон – Эллис, Алтыбармакян – Росен – Стрёмвалль;
Погоришный – Климонтов, Лугин – Точицкий – Шмелёв;
Александров – Воробьёв, Выглазов – Коллинс – Рахимуллин;
Назаревич – Старков, Архипов – Томилин – Мосалёв.

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