«Динамо» Мн — «Сочи»: в составе хозяев дебютирует Морроу

Стали известны составы минского «Динамо» и хоккейного клуба «Сочи» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Минске состоится сегодня, 18 декабря, начало матча — в 19:10 мск.



В составе минчан дебютирует защитник Джо Морроу.



«Динамо-Минск»:



Энрот (Карнаухов);

Морроу – Готовец, Дадонов – Паре – Демков;

Майоне – Крыскин, Принс – Спунер – Пулккинен;

Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Павлович;

Денисов – Знахаренко, Дроздов – Китаров – Мартынов.



«Сочи»:



Проскуряков (Налимов);

Бертильссон – Эллис, Алтыбармакян – Росен – Стрёмвалль;

Погоришный – Климонтов, Лугин – Точицкий – Шмелёв;

Александров – Воробьёв, Выглазов – Коллинс – Рахимуллин;

Назаревич – Старков, Архипов – Томилин – Мосалёв.