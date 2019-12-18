Лебрюн: на Михеева претендовало 20 клубов НХЛ, он хотел именно в «Торонто»
Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн рассказал об обстоятельствах переезда российского нападающего Ильи Михеева в Национальную хоккейную лигу.
«Около 20 клубов НХЛ приглашали Илью Михеева, но «Торонто» был его первым выбором со встречи с руководителями «листьев», случившейся в августе 2018 года. Особенно настойчиво проявляли интерес «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». 1 июля 2020 года Михеев станет ограниченно свободным агентом, и лучшим выбором для него будет обращение в арбитраж», — написал Лебрюн в «Твиттере».
25-летний Михеев в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20 принял участие в 35 матчах за «Торонто», записав на свой счёт 19 (6+13) очков при показателе полезности «+7» и восьми минутах штрафа.
- 18 декабря 2019
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