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«Торпедо» проиграло пятый матч подряд, не сумев забить «Барысу»

«Торпедо» проиграло пятый матч подряд, не сумев забить «Барысу»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке проиграло «Барысу» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Коллектив Дэвида Немировски потерпел пятое поражение подряд, у «Барыса» — три победы кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Сразу после перерыва подопечные Андрея Скабелки открыли счёт: удачный бросок записал в актив нападающий Корбан Найт. С 46-й по 48-ю минуту казахстанский клуб забил ещё две шайбы, авторами которых стали форварды Егор Петухов и Дмитрий Шевченко. Вскоре Найт, отправив в ворота соперника ещё одну шайбу, установил окончательный счёт. Сухой матч записал в актив голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2019, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
Барыс
Нур-Султан
0:1 Найт (Метальников, Диц) – 21:05' (5x5)   0:2 Петухов (Сагадеев) – 45:59' (5x5)   0:3 Шевченко (Бойд, Охтамаа) – 47:22' (5x5)   0:4 Найт (Виделль) – 55:02' (4x4)
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