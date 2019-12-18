«Торпедо» проиграло пятый матч подряд, не сумев забить «Барысу»

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке проиграло «Барысу» со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Коллектив Дэвида Немировски потерпел пятое поражение подряд, у «Барыса» — три победы кряду.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Сразу после перерыва подопечные Андрея Скабелки открыли счёт: удачный бросок записал в актив нападающий Корбан Найт. С 46-й по 48-ю минуту казахстанский клуб забил ещё две шайбы, авторами которых стали форварды Егор Петухов и Дмитрий Шевченко. Вскоре Найт, отправив в ворота соперника ещё одну шайбу, установил окончательный счёт. Сухой матч записал в актив голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон.