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Голкипер «Адмирала» Олкинуора выбыл из строя на срок около шести недель

Голкипер «Адмирала» Олкинуора выбыл из строя на срок около шести недель
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Адмирала» на официальном сайте клуба назвала срок восстановления голкипера Юхо Олкинуоры и нападающего Василия Стрельцова.

«В списке травмированных «Адмирала» значатся два игрока, голкипер Юхо Олкинуора получил травму верхней части тела в составе сборной Финляндии. Срок восстановления предположительно до шести недель.

Нападающий Василий Стрельцов получил травму верхней части тела в матче с «Куньлунь Ред Стар» и пропустит от четырёх до пяти недель», — сообщается в пресс-релизе приморского клуба.

29-летний Олкинуора в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед, в среднем за матч пропуская 2,20 шайбы и отражая 93,6% бросков.

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