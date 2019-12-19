Францоуз вошёл в топ-10 за историю «Колорадо» по результативной серии команды

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.
Одним из главных героев матча стал голкипер «Колорадо» Павел Францоуз, отразивший 31 бросок из 32. С чешским голкипером в воротах команда Джареда Беднара набрала очки в девятом матче кряду, причём восемь из этих встреч завершились победой «лавин». Бывший голкипер «Трактора» помог набрать команде очки в девяти матчах кряду, что является 10-м результатом в клубной истории.
Клубный рекорд принадлежит Петеру Будаю, с которым в сезоне-2006/07 «лавины» набирали очки 16 матчей подряд. С Семёном Варламовым в сезоне-2013/14, «лавины» также набирали очки 16 матчей подряд. Однако с Будаем были выиграны 13 матчей на том отрезке, а с Варламовым 11.
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