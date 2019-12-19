Павел Шэн забил первый победный гол за фарм-клуб «Бостона». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Провиденс Брюинз» на выезде разгромил «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». Матч завершился со счётом 6:0 в пользу фарм-клуба «Бостон Брюинз».

Начало разгрому положил российский нападающий системы «Бостона» Павел Шэн. Бывший форвард «Салавата Юлаева» открыл счёт в матче на 24-й минуте, удачно сыграв на добивании. Для Шэна эта шайба стала второй в нынешнем сезоне АХЛ, при этом впервые гол российского форварда стал победным для «Брюинз».

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Провиденса».

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата АХЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.