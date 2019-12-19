Дмитрий Соколов оформил дубль в АХЛ в ворота Артёма Загидулина

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Айова Уайлд» на выезде сломил сопротивление «Стоктон Хит». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу фарм-клуба «Миннесоты Уайлд».

Главным героем матча стал форвард «Айовы» Дмитрий Соколов, оформивший дубль. Также в активе Дмитрия результативная передача. Ворота фарм-клуба «Калгари Флэймз» защищал российский голкипер Артём Загидулин. Бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» парировал 33 из 37 бросков.

Видео первого гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Айовы».

Видео второго гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Айовы».

В нынешнем сезоне 21-летний Соколов принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата АХЛ, отметившись 5 (4+1) очками.