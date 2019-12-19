Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Соколов оформил дубль в АХЛ в ворота Артёма Загидулина

Дмитрий Соколов оформил дубль в АХЛ в ворота Артёма Загидулина
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Айова Уайлд» на выезде сломил сопротивление «Стоктон Хит». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу фарм-клуба «Миннесоты Уайлд».

Главным героем матча стал форвард «Айовы» Дмитрий Соколов, оформивший дубль. Также в активе Дмитрия результативная передача. Ворота фарм-клуба «Калгари Флэймз» защищал российский голкипер Артём Загидулин. Бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» парировал 33 из 37 бросков.

Видео первого гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Айовы».

Видео второго гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Айовы».

В нынешнем сезоне 21-летний Соколов принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата АХЛ, отметившись 5 (4+1) очками.

«Миннесота» отправила Соколова в АХЛ, а Хованова — в юниорскую лигу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019