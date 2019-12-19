Холл: в «Аризоне» сделают всё, чтобы мне было комфортно

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.

«На самом деле всё здорово. Здесь происходит что-то очень интересное. Чувствуется ажиотаж, есть надежда. В команде говорят, как надо играть, о тактике и так далее. Хотя мы же занимаемся шоу-бизнесом и должны развлекать вас. Надеюсь, что я, наша молодёжь и вся команда справимся с этим и сможем вас порадовать.

Я играл в очень разных командах. Сначала я попал в «Эдмонтон», где весь город сходит с ума по хоккею. Там я научился, как надо вести себя вне арены. В «Нью-Джерси» я вырос как игрок, как лидер. Мне посчастливилось работать с очень хорошими тренерами и менеджерами, которые помогли мне выбрать правильное направление.

Я говорил с ребятами, с теми, кто играл здесь в прошлом, кто играет сейчас, кто знает Рика Токкета и долго работал с Джоном Чайкой. И никто ни одного плохого слова не сказал. Мы говорили о том, как здесь относятся к хоккеистам, как ставят игру, чего здесь хотят добиться, на каком самолете летает команда, какая здесь погода, какой тут тренировочный каток и многое другое.



Я получил только положительные отзывы, и все они оказались правдой. Я здесь полтора дня и уже понял, что здесь сделают всё, чтобы я чувствовал себя комфортно. У вас это получилось. Сейчас мне здесь комфортнее, чем я ожидал», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.