Холл: в «Аризоне» сделают всё, чтобы мне было комфортно

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде.
«На самом деле всё здорово. Здесь происходит что-то очень интересное. Чувствуется ажиотаж, есть надежда. В команде говорят, как надо играть, о тактике и так далее. Хотя мы же занимаемся шоу-бизнесом и должны развлекать вас. Надеюсь, что я, наша молодёжь и вся команда справимся с этим и сможем вас порадовать.
Я играл в очень разных командах. Сначала я попал в «Эдмонтон», где весь город сходит с ума по хоккею. Там я научился, как надо вести себя вне арены. В «Нью-Джерси» я вырос как игрок, как лидер. Мне посчастливилось работать с очень хорошими тренерами и менеджерами, которые помогли мне выбрать правильное направление.
Я говорил с ребятами, с теми, кто играл здесь в прошлом, кто играет сейчас, кто знает Рика Токкета и долго работал с Джоном Чайкой. И никто ни одного плохого слова не сказал. Мы говорили о том, как здесь относятся к хоккеистам, как ставят игру, чего здесь хотят добиться, на каком самолете летает команда, какая здесь погода, какой тут тренировочный каток и многое другое.
Я получил только положительные отзывы, и все они оказались правдой. Я здесь полтора дня и уже понял, что здесь сделают всё, чтобы я чувствовал себя комфортно. У вас это получилось. Сейчас мне здесь комфортнее, чем я ожидал», – цитирует Холла пресс-служба НХЛ.
- 19 декабря 2019
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
09:10
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:56
-
05:41
-
05:08
-
03:06
-
02:52
-
00:19
-
00:00
- 18 декабря 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:12
-
22:52
-
22:47
-
22:10
-
21:37
-
21:25
-
21:16
-
20:59
-
20:28
-
19:56
-
19:40
-
19:29
-
18:52