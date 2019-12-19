Источник: голкипер Энрот в ближайшее время покинет минское «Динамо»
Шведский вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот в ближайшее время покинет клуб, сообщает by.tribuna.com
Напомним, что Энрот выступает в минском «Динамо» третий сезон с небольшим перерывом: в конце прошлого чемпионата швед в течение двух месяцев играл за «Эребро». В нынешнем сезоне шведский голкипер одержал семь побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отражая в среднем за матч 89,1% бросков и пропуская 3,13 шайбы за встречу. Юнас был выбран болельщиками для участия в Матче звёзд КХЛ 2020 года.
До перехода в «Динамо» 31-летний голкипер выступал в Национальной хокейной лиге за «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной он становился чемпионом мира и завоевывал серебро Олимпийских игр.
Юнас Энрот планирует покинуть минское «Динамо»
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